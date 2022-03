In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart praten Wouter Holsappel en Ecco van Oosterhout in de podcast Grote Markt 1 met alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen.

In deze aflevering maken we kennis met Amrut Sijbolts, op dit moment het langstzittende raadslid in de Groningse gemeenteraad. Op dit moment zit hij bij de Stadspartij, maar die partij fuseerde onlangs met 100% Groningen en de Sportpartij. Samen bezitten ze nu 4 zetels in de gemeenteraad.