Amateurvoetbal: Verlies GRC, GVAV wint derby van Helpman

sport

Foto Andor Heij

Er werden vanwege corona diverse wedstrijden afgelast en dat zorgde voor een beperkt programma. In de eerste klasse E verloor GRC Groningen en een klasse lager won GVAV de stadsderby van Helpman.

In Friesland ging GRC Groningen onderuit tegen laagvlieger Heerenveen: 3-1. Ronald Paans opende nog wel de score voor GRC. Nog voor de rust werd het gelijk door Peter de Jong. Na de pauze maakte Heerenveen het af. GRC is vijfde in 1F.

In 2L werd de stadsderby tussen Helpman en GVAV een prooi voor GVAV: 0-3. Ingmar Liezenga zorgde voor de 0-1 ruststand. Serdan Bayrak en Yoni Even-Zur scoorden na rust. GVAV bleef tweede. Helpman is zevende.

In 3B verloor Groninger Boys in Leek van TLC. Het werd 3-1 en Groninger Boys is laatste.

In 4C blijft Engelbert op titelkoers door een 6-0 winst op Wedde. De voorsprong op PJC is vier punten.