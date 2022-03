Amateurvoetbal: GVAV en Engelbert pakken koppositie

sport

Foto Andor Heij. Doel.

In de tweede klasse L van het zondagvoetbal verspeelde GVAV Rapiditas donderdagavond dure punten. Helpman wist wel te winnen.

GVAV kwam in het inhaalduel in en tegen Nieuw Buinen niet verder dan 1-1. Voor de pauze kwam GVAV via Joel de Jong op voorsprong. De hekkensluiter kwam na rust op gelijke hoogte. GVAV nam wel de koppositie over van Valthermond. Beide ploegen hebben 26 punten uit 10 wedstrijden, maar het doelsaldo van GVAV is beter.

Helpman klom naar de vijfde plaats. Thuis werd met 3-1 gewonnen van ASVB. De ploeg uit Blijham kwam nog wel voor, maar Kevin Hofman, Berend Rondhuis en Tim Sanders tekenden voor de winst van Helpman.

In 3B kwam koploper Forward in de uitwedstrijd niet verder dan 1-1 tegen laagvlieger Siddeburen. Thomas Gelling scoorde voor Forward.

In 4C greep Engelbert na de inhaalwedstrijd tegen FVV de koppositie. Engelbert won het uitduel met 7-0. Engelbert heeft 28 punten uit 10 wedstrijden.