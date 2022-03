Amateurvoetbal: Gorecht herovert koppositie, Velocitas op titelkoers

sport

Foto Andor Heij

Gorecht heroverde in de tweede klasse J van het zaterdagvoetbal de koppositie. Een klasse lager is Velocitas op titelkoers.

Gorecht won in Haren met 3-0 van SV Oosterwolde. De ruststand was 2-0 door twee doelpunten van Sven Hazewinkel. Na de pauze bepaalde Sam Niewold de eindstand. Concurrent DZOH speelde met 2-2 gelijk bij LTC en zakte naar de tweede plek. The Knickerbockers kwam in 2J niet in actie.

Velocitas verstevigde in de derde klasse C de koppositie. Velocitas won thuis met 7-1 van Aduard 2000. De ruststand was nog 1-0, maar na de pauze maakten de Groningers gehakt van Aduard. Sam Wormmeester en Quinn Mekel scoorden twee keer

Achtervolger Be Quick 1887 speelde in Ten Boer met 1-1 gelijk tegen middenmoter Omlandia. De achterstand van Be Quick op Velocitas is elf punten. HFC’15 en Groen Geel hielden het in Hoogkerk op 1-1. Rick van Lent opende de score voor HFC, Thomas Metzemaekers maakte gelijk. HFC’15 bleef derde en Groen Geel vijfde.

Helpman won de uitwedstrijd tegen Hekkensluiter Glimmen met 4-1. Remon Schutte maakte er twee. Helpman is nu zevende. SC Stadspark bleef voorlaatste. In en tegen Grijpskerk werd met 6-1 verloren.

In 4C verloren Mamio en Amicitia VMC. Koploper Middelstum was met 3-0 te sterk voor Mamio en Niekerk – Amicitia werd 2-0. Mamio is zevende en Amicitia tiende. Lycurgus was vrij.

In 5D nam VVK de koppositie weer over van Haren. Bij GRC Groningen werd het 7-0 voor VVK. Tim van der Molen scoorde vier keer, Robert Oosterhof drie keer. Haren speelde met 0-0 gelijk bij hekkensluiter Tynaarlo.