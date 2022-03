nieuws

Foto: Wijkagenten Groningen-Centrum via Instagram

Wijkagenten van het politieteam Groningen-Centrum hebben donderdagochtend een klein wapenarsenaal gevonden in een woning in de Rivierenbuurt.

De agenten namen onder meer een neppistool, een groot mes, een katapult, een bijl en een tuinschaar in beslag. Een minderjarige jongen had de wapens ergens in zijn slaapkamer liggen.

De politie kwam de jongen op het spoor door een melding uit de buurt. Alle verboden wapens zijn in beslag genomen.