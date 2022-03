Agenten in actie voor 2-jarige die zichzelf opsluit in auto

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten moesten er dinsdagmiddag aan te pas komen om een 2-jarig kind uit een auto te bevrijden in de wijk Vinkhuizen. Dat schrijft de politie op sociale media.

Het kind had zichzelf opgesloten in het voertuig. Omdat de ouders geen enkele mogelijkheid vonden om de auto te openen, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Daarop kwam de politie ter plaatse. “Met behulp van een lifehammer hebben we het kind en de ouders kunnen herenigen”, schrijft de politie.

Met een lifehammer wordt een noodhamer bedoeld. Met een noodhamer kunnen mensen zich bevrijden uit gecrashte voertuigen. Met het veiligheidsproduct kan bijvoorbeeld een gordel worden doorgesneden, maar kan ook een autoruit verbrijzeld worden.