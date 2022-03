Agenten grijpen in bij lawaaiig nachtelijk ‘live-concert’ in Folkingestraat

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag een einde gemaakt aan een ‘live-concert’ in een woning in de Folkingestraat. Dat schrijft de politie op sociale media.

Bij de agenten was even na 02.00 uur een melding binnengekomen van geluidsoverlast. Eenmaal ter plaatse bleek dat het geluid niet te missen was. “Bewoners in de Folkingestraat, en in de omgeving daarvan, werden getrakteerd op een ‘live-concert’ vanuit een woning”, schrijft de politie. “Dit zorgde voor ontzettend veel overlast.” Agenten hebben de eigenaar van de woning aangesproken. Hij heeft een bekeuring gekregen.

Zaterdagavond moesten de agenten ook al in actie komen voor lawaaioverlast in één van de westelijke stadswijken. Uit dat onderzoek bleek dat een feestje in een woning de oorzaak was. “We hebben deze bewoner aangesproken en hebben een waarschuwing gegeven. Ook hebben we het geluidsoverlastprotocol uitgelegd.”