Afgelopen week aanzienlijke stijging in aantal besmettingen coronavirus in Groningen

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Na enkele weken van daling is het aantal besmettingen met het coronavirus in Groningen de afgelopen week fors toegenomen. Dat blijkt uit de wekelijkse update over de epidemiologische situatie in Nederland van het RIVM.

In Groningen nam het aantal besmettingen de afgelopen week met iets meer dan dertig procent toe, ten opzichte van de week ervoor. In de afgelopen zeven dagen werden er 16.081 nieuwe besmettingen geregistreerd in de provincie, 3.734 meer dan de week ervoor.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames ging juist door met de daling die aan het eind van vorige maand werd ingezet. Ook het aantal overlijdens bleef, met twee nieuwe doden door corona, gelijk aan de week ervoor. Het RIVM waarschuwt wel dat het effect van de stijging in het aantal besmettingen pas na één of twee weken effect heeft op het aantal ziekenhuisopnames door corona.

De stijging van het aantal nieuwe besmettingen bleef in Groningen nog relatief laag, in vergelijking met de rest van Nederland. Na enkele weken van daling is het aantal mensen dat positief getest werd op SARS-CoV-2 in de afgelopen week gestegen naar 439.775, een week eerder was dat nog 245.898 (+79%).

Volgens het RIVM waren de carnavalsweek en de versoepelingen de oorzaak van de sterke stijging in Nederland. In verschillende regio’s in Noord-Brabant en Limburg was het aantal meldingen per 100.000 inwoners niet eerder zo hoog. Volgens het RIVM is het opvallend dat deze week ook de flinke stijging te zien was in het aantal positieve testen bij mensen van 60 jaar en ouder in vergelijking met een week eerder. Tijdens de omikrongolf in de eerste twee maanden van dit jaar bleef juist deze leeftijdsgroep stabiel laag in vergelijking met het grote aantal besmettingen onder jongere leeftijdsgroepen.