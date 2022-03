Actiedag van CSG Wessel Gansfort voor Oekraïne

nieuws

Foto: google maps

CSG Wessel Gansfort aan het Heerdenpad houdt op vrijdag 1 april een actiedag om spullen en geld in te zamelen voor Oekraïne. De leerlingen zijn er al weken mee bezig.

De school kreeg drie weken geleden bezoek van twee gevluchte Oekraïners, Artem en Sasha. Een gesprek van leerlingen met dit tweetal maakte veel indruk. De onderbouwklassen hebben vervolgens diverse activiteiten bedacht. Ze hebben geld opgehaald met bingo, de verkoop van cupcakes en het inzamelen van flessen.

De actie wordt op 1 april afgesloten. In de ochtend is er een grote sponsorloop: een obstaclerun door de school. Vanaf 14.00 uur is er een markt, met de verkoop van zelfgemaakte producten, een bingo, blikgooien en carwash.

De opbrengst gaat naar missie050. Die organisatie gebruikt het geld en de producten om de mensen in Oekraïne en de Oekraïners in de stad te helpen.