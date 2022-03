Academiegebouw in kleuren Oekraïense vlag

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit kleurt ook maandagavond blauw geel, de kleuren van de Oekraïense vlag. Op verschillende plekken in de gemeente werden maandag acties gehouden voor het goede doel.

Het initiatief om het Academiegebouw in de Oekraïense kleuren te hullen werd vorige week genomen. Dit doet de universiteit om steun te betuigen aan het land dat sinds tien dagen in een hevige oorlog is verwikkeld met Rusland. De oorlog en de gevolgen waren voor de Samenwerkende Hulporganisaties reden om maandag een landelijke actiedag op touw te zetten. Aan het eind van de avond was er ruim 106 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld.

Acties

Ook in Groningen werden op verschillende plekken acties gehouden. Zo haalden leerlingen van basisschool De Feniks negenduizend euro op met het rennen van de ‘Daily Mile’. Ook op andere scholen kwam men in actie. Zo organiseren het Praedinius Gymnasium en het Montessori Lyceum deze hele week acties, en liepen scholieren van het Maartenscollege van Haren naar de Grote Markt om geld in te zamelen.

Inzamelingsacties

Daarnaast zijn in en rond de stad nog volop inzamelingsacties bezig om hulpgoederen naar Oekraïne te brengen. Dit kan bijvoorbeeld bij AZexpress aan de Stavangerweg en bij de Stichting Oekraïners in Nederland, die spullen inzamelen aan de Kleinemeersterstraat 109 in Sappemeer.