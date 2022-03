Aardbeving met kracht van 2.1 op schaal van Richter bij Zeerijp

nieuws

Bij Zeerijp, in de gemeente Eemsdelta, is zondagmiddag een aardbeving gemeten. Volgens het KNMI gaat het om een beving met een kracht van 2.1 op de schaal van Richter.

De beving vond plaats om 14.18 uur. Volgens het KNMI gaat het om een geïnduceerde beving. Dit betekent dat de beving een gevolg is van de gaswinning in het gebied. De beving vond plaats op een diepte van 3.0 kilometer. Het gaat om de zwaarste beving die tot nu toe dit jaar is gemeten in het gebied.

Het Schadeloket laat weten dat schades of acuut onveilige situaties bij hen gemeld kunnen worden. Dit kan via deze website.