Aantal nieuwe besmettingen in Groningen vrijwel gelijk gebleven, wel meer ziekenhuisopnames

Foto: 112groningen.nl

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Groningen was de afgelopen week vrijwel gelijk aan het aantal van de week ervoor. Dat blijkt uit de wekelijkse update van het RIVM over de epidemie in Nederland. Het aantal ziekenhuisopnames in de provincie nam wel aanzienlijk toe.

In totaal registreerde het RIVM in de afgelopen week 15.836 nieuwe infecties met corona in Groningen. De week ervoor waren dat 16.081 nieuwe infecties.

Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten in de provincie nam wel behoorlijk toe, van 49 in de eerste week van deze maand naar 68 in de afgelopen week.

Het RIVM maakte deze week melding van één overlijden door corona in de provincie Groningen. In de week ervoor waren dat er twee.

Groningen loopt in de pas met rest van het land

De situatie in Groningen loopt daarmee in de pas met de rest van Nederland. Het landelijk aantal nieuwe positieve coronatesten bleef over de hele week stabiel ten opzichte van de week ervoor, met een daling van twee procent in het aantal geregistreerde besmettingen. Bij ouderen nam het aantal positieve testen nog stevig toe.

In de Nederlandse ziekenhuizen steeg het aantal opnames van patiënten met SARS-CoV-2 in het ziekenhuis met 14 procent. Er werden 6 procent meer nieuwe patiënten op de IC ‘s opgenomen dan in de week ervoor.