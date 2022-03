Aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen opnieuw licht toegenomen

nieuws

Foto via UMCG

Het aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuisbedden is sinds afgelopen maandag opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland donderdagochtend naar buiten heeft gebracht.

In Groningen werden donderdagochtend 38 patiënten behandeld die het coronavirus bij zich droegen. Aan het begin van de week waren dat er 35. De IC’s in Groningen behandelden donderdagochtend juist één patiënt minder dan maandag. Op de Groninger Intensive Care-afdelingen lagen donderdagochtend zeven coronapatiënten.

In Noord-Nederland als geheel was ook een lichte stijging te zien in het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten. In Groningen, Friesland en Drenthe zijn nu 105 coronapatiënten opgenomen (drie meer dan maandag). Daarvan zijn er veertien opgenomen op een IC (maandag achttien). Eén van de 105 opgenomen coronapatiënten komt van buiten de regio.