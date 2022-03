Aantal coronapatiënten in Groninger ziekenhuizen neemt toe

nieuws

Foto via UMCG

Het aantal coronapatiënten in de Groninger ziekenhuizen is sinds afgelopen donderdag aanzienlijk toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland.

In Groningen lagen maandagochtend 33 coronapatiënten in een ziekenhuisbed. Op de IC’s in de provincie bleef het aantal opnames (8) gelijk aan donderdagochtend.

In Noord-Nederland als geheel was er weinig verandering in het aantal corona-gerelateerde ziekenhuisopnames. Ziekenhuizen in Groningen, Friesland en Drenthe behandelden maandagochtend 78 covid-patiënten. De IC’s in het noorden behandelden twintig coronapatiënten, twee meer dan donderdagochtend. Twee van de 78 ziekenhuispatiënten met corona komen van buiten de regio.