‘Aantal besmettingen hoogst in Noord-Nederland; verzuim onder zorgpersoneel hoger dan ooit

Foto via UMCG

Met ongeveer tweeduizend gevallen per honderdduizend inwoners is aantal corona-besmettingen per hoofd van de bevolking op dit moment het hoogst in Noord-Nederland. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen dinsdagmiddag. Ook de druk op de zorg blijft onverminderd hoog door het hoge ziekte- en quarantaine-verzuim onder het personeel.

Volgens het ROAZ loopt het ziekteverzuim bij sommige zorginstellingen in het noorden op tot vijftien procent. Dat is hoger dan ooit in de pandemie en stelt de zorginstellingen dan ook voor grote roosterproblemen. “We willen al het zorgpersoneel in de gehele keten een groot compliment geven”, laat het ROAZ dinsdagmiddag weten. “Omdat zij er, door hun enorme flexibiliteit nog steeds alles aan doen om de roosters rond te krijgen en om alle patiënten zo goed mogelijk zorg te bieden.”

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu in totaal 1445 Covid-patiënten. Op de intensive cares liggen in totaal 160 Covid-patiënten. Op dit moment liggen er zestien covid-patiënten op IC’s in Noord-Nederland. De verpleegafdelingen in Noord-Nederland behandelen nu zestig coronapatiënten. Volgens het ROAZ is er wel sprake van een ‘stabiel beeld’ ten opzichte van vorige week.