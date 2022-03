Aangepaste dienstregeling treinen Arriva vanwege corona verlengd tot 20 maart

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Vervoersbedrijf Arriva verlengt de aangepaste dienstregeling van de treinen op enkele trajecten tot en met zondag 20 maart. Dat heeft te maken met het hoge ziekteverzuim onder de medewerkers.

Het gaat om de trajecten Warffum – Groningen, Groningen – Winschoten en Groningen – Zuidhorn. Arriva zegt zoveel mogelijk rekening te houden met de bereikbaarheid in de richting van de stad, in verband met de operatie Julianaplein. Groningen is momenteel minder bereikbaar vanwege de aanpak van de zuidelijke ringweg.

Tussen Warffum naar Groningen vervallen de spintstreinen om 07.35 uur en 08.05 uur.

Tussen Groningen en Zuidhorn vervallen de pendelritten van 2.024 uur, 21.24 uur en 22.24 uur.

Tussen Zuidhorn en Groningen vervallen de pendelritten van 20.57 uur, 21.57 uur en 22.57 uur.

Ook tussen Groningen en Winschoten vervallen diverse sneltreinen. Wel rijdt de stoptrein van Groningen naar Zuidbroek door naar Winschoten, om 14.47 uur, 15.47 uur, 16.47 uur en 17.47 uur.