‘A Self-fulfilling Prophecy’ valt in de prijzen bij Beste Groninger Films 2021

Foto: Joris van Tweel

De film ‘A Self-fulfilling Prophecy’ van filmmaker Rosa Geertsma-Lackroy is zaterdagavond in Forum Groningen in de prijzen gevallen bij de Beste Groninger Films 2021.

De film van Geertsma-Lackroy was genomineerd in de categorie fictie. De jury was onder de indruk en omschreef het als een film die getuigt van lef en talent. In totaal waren er twaalf films genomineerd verdeeld over vier categorieën. In de categorie non-fictie won Okki Poortvliet de eerste prijs met de film IJswee. Frank Boxman won met Maartenscollege in de categorie opdrachtfilm. De OOG Tv Talent Award, voor jonge veelbelovende filmmakers, ging naar Robbery Ft. Jongstunna, Nikey van Stefan Nuiver. De publieksprijs, die voor het eerst werd uitgereikt, ging naar de fantastische vliegwedstrijd van John Croezen.

De finale van de ‘Beste Groninger Film’ vond plaats in Forum Groningen. De prijs is in het leven geroepen om de grote productiviteit op filmgebied in de provincie Groningen een podium te geven. De prijzen werden toegekend door een vakjury die bestond uit juryvoorzitter Marjoleine Boonstra, Vamba Sheriff en Ester Rots.