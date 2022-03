Eerste exemplaar Groningstalig tijdschrift ‘De Wiesneus’ voor jongeren uitgereikt

nieuws

Foto: Pjotr Wiese

Kinderburgemeester Samuel overhandigde gedeputeerde Mirjam Wulfse vrijdagochtend het eerste exemplaar van het Groninger tijdschrift ‘De Wiesneus’. Dat gebeurde in het Centrum voor Groninger Taal en Cultuur aan het Lopende Diep.

Wulfse bracht een werkbezoek aan het CGTC. Belangrijk onderwerp van gesprek tijdens de bijeenkomst was op welke manieren het CGTC, samen met wetenschappers van de universiteit en Erfgoedpartners de Groningse taal en cultuur levend houden. Van belang is daarbij dat kinderen al op de basisschool lessen krijgen over de Groninger taal en cultuur. De Wiesneus, een Groningstalig tijdschrift voor basisschoolkinderen, is één van de projecten die dit moet bewerkstelligen.

Voor twee aanwezigen was het vrijdagochtend feest. Naast bijzonder hoogleraar Martijn Wieling (Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur) was ook kinderburgemeester Samuel jarig. Roeli Broekhuis, directeur van het Centrum voor Groninger Taal en Cultuur en Erfgoedpartners, noemde het dan ook een ‘driedubbel feestje’.