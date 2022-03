Binnenstad krijgt academische muurschilderingen

nieuws

Er komen minimaal vijf ‘academische’ muurschilderingen in de Groningse binnenstad. De eerste komt in april op het Broerplein, met als onderwerp Aletta Jacobs. Dat meldt de Universiteitskrant.

Het gaat om een idee van fractievoorzitter Gerben Brandsema van de ChristenUnie en emeritus-hoogleraar sterrenkunde Peter Barthel. Ze waren geïnspireerd door soortgelijke projecten in Leiden en Utrecht. Er staat wel kunstwerken op universiteitsterreinen, zoals een borstbeeld van Aletta Jacobs bij het Harmoniegebouw, maar de Groningers krijgen er maar weinig van mee.

Het idee was dan ook om kunst die het academische karakter van Groningen naar voren brengt te verspreiden over de hele stad. ‘Het liefste willen we tien of twaalf schilderingen, zodat er een academische stadswandeling gemaakt kan worden,” zegt Barthel. Maar het worden er in elk geval vijf.

Voor het project is specifiek voor Groningse kunstenaars gekozen. Het duo Vaaf, bestaande uit Lotte Masker en Jonna Bo Lammers, mag aan de slag met het eerste portret, dat van Aletta Jacobs. De portretten moeten er echt uit knallen. “Maar wel knallend met respect voor de kleuren die er al zijn,” zegt Lotte Masker. Rond mei moet de eerste muurschildering klaar zijn.