2.225 anonieme meldingen zorgen voor 422 aanhoudingen in Noord-Nederland

Foto: Firmbee via Pixabay.com

In de drie noordelijke provincies werden vorig jaar 422 mensen aangehouden, naar aanleiding van anonieme tips bij Meld Misdaad Anoniem. In totaal werd er 2.225 keer een anonieme melding gedaan in Groningen, Friesland en Drenthe.

Het aantal anonieme meldingen in het noorden nam in de afgelopen jaren steeds verder toe. De coronacrisis zorgde echter in een piek in het aantal meldingen. Landelijk was eenzelfde trend te zien en woordvoerder Marc Janssen draagt aan dat de rellen rond de coronaregels een mogelijke oorzaak zijn in de sterke stijging.

In het noorden kwamen de meeste meldingen echter binnen over drugsgerelateerde misdrijven (1.484), voornamelijk over softdrugs (841). Over geweldsdelicten kwamen in het noorden een stuk minder meldingen binnen (263).