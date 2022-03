1.500 euro beschikbaar voor ondernemers die zwaar getroffen werden door coronacrisis

nieuws

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Ondernemers uit sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis kunnen vanaf dinsdag in aanmerking komen voor een financiële bijdrage uit de regeling Tegemoetkoming Specifieke Sectoren Groningen. Dat maakte wethouder Berndt Benjamins dinsdagmiddag bekend aan de gemeenteraad.

De gemeente gaat 2,9 miljoen euro, geld wat is overgebleven uit eerdere corona-regelingen, inzetten voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Het gaat om ondernemingen in bedrijfstakken die een omzetdaling hebben gehad van meer dan 40 procent tijdens de coronacrisis.

De selectie van bedrijven (waarvan hier de SBI-codes te vinden zijn) is gemaakt, op basis van onderzoekscijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bedrijven die aanspraak kunnen maken op het geld zitten voornamelijk in de horeca (68%), maar ook in de verhuur, beveiliging, schoonmaak, handel en in de organisatie van beurzen en congressen. Ook enkele logistieke bedrijven kunnen aanspraak maken op het geld.

Benjamins kondigde het voornemen begin deze maand aan. Toen was nog sprake van een maximaal geldbedrag van 1.50 euro. De gemeente wil de subsidieaanvragen uiterlijk 29 april binnen hebben. Bedrijven die aan de criteria voldoen, kunnen zich via deze link aanmelden.