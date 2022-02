Zwaar voertuig kantelt bijna bouwput in langs Helperzoom

nieuws

Foto: 112 Groningen

Op de bouwplaats rond de zuidelijke ringweg aan de Helperzoom is maandagochtend een ongeval geweest met een verreiker, een bouwvoertuig wat wordt gebruikt om zware lasten te verplaatsen.

Vermoedelijk heeft de bestuurder de telescooparm van de verreiker te snel laten zakken onder een zware last. De last werd boven een bouwput getild. Het voertuig viel daardoor bijna in de bouwput. Een tactisch geplaatst betonblok voorkwam dat de verreiker helemaal in de bouwput verdween.

De bestuurder van het voertuig kwam met de schrik vrij. Later op de maandag zal de verreiker weer op vier wielen worden gezet.