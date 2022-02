Zorgen over onoverzichtelijke verkeerssituatie Turfsingel

Volgens de eigenaren van fitnessclub Built2Last is op de Turfsingel een gevaarlijke situatie ontstaan.

Afgelopen jaar is er een herinrichting geweest van een deel van de straat. Hierbij is de stoep smaller geworden en is deze gelijkvloers gemaakt met de weg. Daarmee is volgens de eigenaren een onoverzichtelijke situatie ontstaan. Afgelopen maandag ging het mis, een slechtziende man is toen samen met zijn hond in het water gevallen. De gemeente is geschrokken door het voorval en geeft aan dat de zaak onderzocht wordt.

De eigenaren van Built2Last hebben het al meerdere keren bijna mis zien gaan. Ze hopen daarom dat de gemeente actie onderneemt.