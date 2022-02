Zonneweide Glimmen biedt Quintusschool onderwijsproject aan over energietransitie

nieuws

De overhandiging van de lespakketten. Foto: ingezonden

Zonneweide Glimmen heeft de Quintusschool in Glimmen een onderwijsproject aangeboden over energietransitie. Dat is zondagavond bekendgemaakt.

De zonneweide van Energie Coöperatie Zonneweide Glimmen werd afgelopen najaar feestelijk geopend. Bij de opening waren leerlingen van de school aanwezig. “Dat was niet voor niets natuurlijk, want voor wie anders dan voor onze kinderen zijn zonneweides bedoeld”, vertelt Menno Visser van de coöperatie. “Ter gelegenheid van de opening hebben we een cadeau aangeboden. Een onderwijsproject dat draait om de energietransitie.”

Het project is ontwikkeld door de Hanzehogeschool en is bedoeld voor leerlingen uit groep 1 tot en met 8. “Met de leerlijn wordt energie voor de leerlingen als een spannend, tastbaar en levend onderwerp gebracht.” Inmiddels zijn de eerste vijf lesboxen overhandigd aan de school. Het lesmateriaal bestaat uit lesmappen, spellen, prentenboeken en materialen.