“Zonder De Onlanden was de nood in Stad nu hoog geweest”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Zandzakken op verschillende plekken en vaarverboden op diverse vaarwegen maandag. Volgens boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten was de situatie zonder De Onlanden veel extremer geweest.

“We weten allemaal nog de reden waarom natuurgebied De Onlanden is aangelegd”, vertelt Zwiers. “In 1998 werd een groot deel van Nederland getroffen door wateroverlast. In Groningen leidde dit tot een acute bedreiging van enkele stadswijken. Om zulke situaties niet weer te krijgen is De Onlanden aangelegd. Een natuurgebied, maar in eerste instantie een waterbergingsgebied van ongeveer 3.000 hectare groot.”

“De Onlanden doet wat het moet doen”

Deze dagen is De Onlanden ook echt een waterbergingsplaats. “Het begint inmiddels tjokkievol te lopen. Dat verdient overigens een uitleg. Want je kunt zeggen dat er de afgelopen dag slechts 20 millimeter is gevallen in Eelde. En dat klopt ook. Maar al het regenwater dat in het noorden van Drenthe valt, stroomt ook richting Groningen. En in Eelde werd er 20 millimeter afgetapt, op andere plekken viel 30 of 40 millimeter. Al dat water stroomt richting het putje, in dit geval De Onlanden. Het stroomgebied is heel groot. Is dat erg? Nee. Dit is de dynamiek, dit is de kracht van de natuur. En als boswachter word ik daar wel blij van. De Onlanden doet wat het moet doen.”

Uitbreiding van De Onlanden

Toch is er nu op verschillende plekken sprake van hoog water. “Het sluit aan bij het plan om De Onlanden verder te optimaliseren. Vorig jaar heeft waterschap Noorderzijlvest samen met de noordelijke regio onderzoek gedaan naar de toekomst. Daaruit is naar voren gekomen dat er bij extreme weersituaties ruimte moet komen voor 5.2 miljoen kubieke meter extra weter. Ter beeldvorming. Op dit moment kan De Onlanden 8 miljoen kuub herbergen. Daar moet dus ruim 5 miljoen bijkomen. Dit moet gerealiseerd worden aan de zuidzijde van De Onlanden. Een verkenning hier toe start later dit jaar.”

Maandag werden er op verschillende plekken zandzakken geplaatst, onder andere bij de Brailleweg nabij het Julianaplein, en in de buurt van Glimmermade. De hoogste waterstand wordt dinsdagochtend om 06.00 uur verwacht.