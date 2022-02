‘Zondag volop zon en 8 graden, ook daarna rustig weer’

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen zullen voorjaarsachtig aan gaan doen waarbij de zon veel ruimte gaat krijgen.

Na een koude nacht met temperaturen rond het vriespunt verloopt zondag zonnig en droog. De maximumtemperatuur komt uit op 8 graden. De wind is zwak en komt uit zuidoostelijke richting. In de nacht naar maandag opnieuw temperaturen rond of net iets onder het vriespunt. Daarbij kan het lokaal glad worden. Ook maandag volop ruimte voor de zon. Het wordt 8 of 9 graden. In de late middag of in de avond kan er wat bewolking ontstaan maar het blijft droog. De wind is zwak en komt opnieuw uit zuidoostelijke richting.

Na een opnieuw koude nacht verloopt dinsdag bewolkt. In de middag kan er wat regen vallen, maar grote hoeveelheden zullen dit niet zijn. De maximumtemperatuur ligt rond de 5 graden. De wind is zwak, is eerst zuidelijk en later draaiend naar noordoost.