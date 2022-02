Zondag grijs en regenachtig met in de avond zware windstoten

nieuws

Stabiel winter- of vroeg lenteweer is voorlopig nog niet aan de orde. In plaats daarvan krijgen we zondagavond opnieuw te maken met een windveld waarbij er kans is op zware windstoten.

Zondag verloopt grijs en regenachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 9 graden. De wind komt uit het zuidwesten, is eerst zwak, maar neemt in de loop van de dag toe naar krachtig, windkracht 5 of 6. Aan de kust kan een windkracht 8 komen te staan, dat is stormachtig. In de avond passeert een buiengebied. Tijdens deze passage zijn windstoten mogelijk van 75 tot 100 kilometer per uur.

Ook maandag en dinsdag verlopen niet droog. Maandag wisselen zon en felle buien elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond de 7 graden. De wind is nog altijd krachtig en draait gedurende de dag van zuidwest naar noordwestelijke richting. Op dinsdag wordt het rustiger, is er ruimte voor de zon en kan er in het tweede deel van de middag en avond wat regen vallen. Het wordt dan 8 graden.