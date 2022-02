‘Zondag grijs en nat, komende dagen vaak droog en oplopende temperaturen’

nieuws

De kans is groot dat we op dinsdag de 10 graden gaan halen. In de tweede helft van de komende week lijkt de temperatuur weer een stapje terug te gaan doen.

Zondag verloopt grijs en nat. Sommige modellen voorspellen een flinke hoeveelheid regen, andere modellen laten het zwaartepunt van het buienfront iets ten zuiden van de stad voorbij trekken. Er staat een matige wind uit westelijke richting, waarbij de maximumtemperatuur rond de 6 graden komt te liggen. In de nacht naar maandag wordt het droger en zijn er opklaringen mogelijk. Tijdens deze opklaringen daalt het kwik tot rond het vriespunt.

Op maandag komen we onder invloed te liggen van een Brits hogedrukgebied. Het blijft droog en de zon laat zich gedurende de dag verschillende keren zien. De wind is krachtig en komt uit noordwestelijke richting. Het wordt 7 graden. Op dinsdag is het overwegend grijs maar wel droog. Met een matige tot vrij krachtige wind uit het westen wordt zachte lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur komt rond de 10 graden te liggen.