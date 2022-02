Zondag eerst geregeld zon met later toenemende bewolking

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Zondag is voorlopig de laatste droge dag. Het begin van komende week gaat ronduit wisselvallig verlopen waarbij er kans is op veel wind.

De dag begint zondag met geregeld zon. In de middag volgt toenemende bewolking. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richting wordt het 7 of 8 graden. In de nacht naar maandag blijft het erg zacht bij 9 graden. Het blijft droog. Maandagochtend is er eerst af en toe zon. In de middag raakt het bewolkt en volgt er regen. Bij een flinke zuidwestenwind, windkracht 5, wordt het 10 graden.

Op dinsdag is er eerst ook wat zon maar al snel krijgt de bewolking de overhand. In de late middag en in de avond gevolgd door veel regen. Het blijft flink waaien. Met 7 of 8 graden doet het kwik wel een klein stapje terug.