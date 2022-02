Ziggo trekt eind maart stekker uit analoge kabelradio in Groningen

nieuws

Foto: DennisM2 via Flickr

Na televisie schakelt Ziggo nu ook de analoge radio in Groningen om naar digitaal. Op 29 maart maken Groninger klanten van de provider de overstap van analoge naar digitale radio via de kabel.

Groningen is daarmee de laatste regio waar Ziggo omschakelt van analoge naar digitale kabelradio. Klanten die nog via analoge radiotoestellen luisteren, zullen moeten overschakelen naar digitale radio-ontvangers. Voor klanten die via de ether luisteren, hebben geen probleem. Voor hen verandert er niks. Klanten die nu luisteren via de kabel, kunnen via Ziggo een gratis een FM-antenne bestellen.

Door landelijk om te schakelen van analoge naar digitale radio, wil Ziggo ruimte vrijmaken op het netwerk. De bandbreedte wordt in de toekomst gebruikt voor hogere internetsnelheden. Op dit moment luistert al zo’n 95% van de Nederlanders radio op een andere manier dan analoog via de kabel. Na deze regio is heel Nederland omgeschakeld naar digitale radio.