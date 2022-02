Zes kandidaten voor BVNL tijdens raadsverkiezingen: ‘Mensen met poten in de modder’

nieuws

Foto Provincie Groningen. Robert Pestman

Zes ondernemers, studenten en een beleidsadviseur moeten Belang van Nederland een zetel gaan bezorgen in de Groninger gemeenteraad. Volgens lijsttrekker Robert Pestman heeft de partij de dinsdag gepresenteerde kandidatenlijst een ‘ideale mix’ gevonden.

Na lijsttrekker Robert Pestman staan Linda Meijer (beleidsadviseur), Tim ten Have (student), Johan van der Veen (ondernemer), Danilo Oetomo (student) en Dik Smid (ondernemer) op de kieslijst voor de Groningse afdeling van de partij van voormalig FvD-Kamerlid Wybren van Haga.

Pestman stelt daarmee de ‘ideale mix’ te hebben gevonden voor een alternatief voor de huidige politiek, die ‘lang genoeg door activisten en leken is geleid’: “Met deze mensen kunnen we inwoners weer centraal stellen en meer verantwoordelijkheid geven over eigen leven en leefomgeving. Ook gaan minder regels en minder bureaucratie ondernemers helpen om de coronacrisis te boven te komen.”