Zes arrestaties vanwege grootschalige fraude met coronasteun

De FIOD heeft in de provincie Groningen vijf mannen en een vrouw tussen de 33 en 60 jaar oud opgepakt wegens grootschalige fraude.

Het gaat om fraude met de zogeheten Tegemoetkoming Vaste Lasten, ofwel coronasteun. Daarnaast wordt hen oplichting, witwassen en valsheid in geschrifte ten laste gelegd.

De bal kwam aan het rollen toen de belastingdienst onraad rook. De bedrijven, die met elkaar verbonden zijn, hadden coronasteun aangevraagd. Maar dat gebeurde op basis van valse belastingaangiftes en valse huurovereenkomsten van bedrijfspanden om omzetverlies aan te tonen.

De woningen, bedrijfspanden en een opslagbox van de verdachten zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op de administratie, 220 duizend euro en diverse horloges. De woonplaatsen van de verdachten of de plekken waar huiszoeking is gedaan zijn niet bekend gemaakt door de FIOD. De verdachten zijn inmiddels weer op vrije voeten.