Zeker tien nachtclubs volgende week open: “Te weinig zicht op verbetering”

Zeker tien nachtclubs in de stad gaan zaterdag 12 februari open. Dat zegt nachtburgemeester Merlijn Poolman.

Vanaf die dag doen landelijk veel nachtclubs mee aan een actie door hun zaken zonder sluitingstijd weer te openen. Volgens Poolman is er voor de horeca-eigenaren nog te weinig zicht op verbeteringen. “Na twee persconferenties in januari, waar de nachthoreca toch had gehoopt dat er weer wat kon, is er hier nog steeds geen enkel perspectief. Landelijk hebben grote organisaties en kleine kroegen daarom de koppen bijeen gestoken en gedacht van: We moeten een statement maken en gewoon open.”

Ook in Groningen doen dus veel clubs mee. “Er sluiten steeds meer kroegen aan. Dat gaat van een club als Paradigm die een mooi feest houdt, tot kleinere kroegen in de binnenstad. De hele dag worden we gebeld door mensen die ook mee willen doen. Het zijn er minimaal tien, maar waarschijnlijk worden het er veel meer. Nu hopen we natuurlijk dat de handhaving ook ziet dat het belangrijk is dat mensen weer even op stap kunnen.”

Uiteindelijk hopen ze te bereiken dat alle horeca weer open kan. “Dat we weer de ouderwetse Groningse nacht hebben tot heel erg laat en elke dag van de week. Dat dit het startschot daar naartoe is.”