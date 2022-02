Zakkenroller betrapt in supermarkt Zuiderdiep maar weet te ontkomen

nieuws

Foto: Chronomarchie via Pixabay

Een oplettende klant heeft zaterdag kunnen voorkomen dat zijn portemonnee kon worden gestolen in een supermarkt aan het Zuiderdiep. Dat meldt de politie op haar Instagram-pagina.

De dader zou geprobeerd hebben om de portemonnee in de supermarkt te rollen. “Gelukkig had de melder dit op tijd in de gaten”, schrijft de politie. “De melder wist zijn portemonnee eigenhandig terug te pakken.” Direct werd alarm geslagen waarbij de politie werd ingeschakeld. “Toen wij ter plaatse kwamen was de verdachte niet meer aanwezig.”

De politie doet verder onderzoek in de zaak. De eigenaar van de portemonnee heeft aangifte gedaan.