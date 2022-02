Woningeigenaren ontvangen te hoge WOZ-beschikkingen van gemeenten

nieuws

Ruim 16 procent van de WOZ-waarden van woningen in Groningen zijn te hoog. Daardoor betalen eigenaren gemiddeld bijna 200 euro teveel belasting. Dat blijkt uit onderzoek van advieskantoor Eerlijke WOZ.

Rond deze tijd vallen de WOZ-beschikkingen bij woningeigenaren op de deurmat. Die beschikking geeft de waarde van de woning aan, en daarmee ook de hoeveel belasting die de bezitter moet betalen. Al jaren blijkt echter dat de berekening in verschillende gemeenten niet klopt.

De gemeente is als uitvoerder van de Wet WOZ verantwoordelijk voor de juiste berekening, maar die zijn vaak niet correct. Daar zijn drie redenen voor. Zo werken gemeenten met een verouderde of onvolledige database met woninggegevens. Daarnaast houden gemeenten te weinig rekening met de verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. Tot slot zakt de kwaliteit van de WOZ-taxaties door personele problemen, vanwege de hoge werkdruk.

Om te voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurt, heeft Eerlijke WOZ alle gemeenten een brief gestuurd, met een oproep om de data en WOZ-berekeningen transparant te maken. Bovendien biedt de brief verschillende oplossingen om te zorgen voor een eerlijke berekening van de WOZ-waarde, voor zowel de gemeente als haar inwoners. Een mogelijkheid is het bieden van een second opinion aan de hand van hun eigen WOZ-taxatiesysteem.

Als de WOZ-waarde niet blijkt te kloppen, helpt Eerlijke WOZ door met taxateurs en juristen namens de wooneigenaar gratis bezwaar te maken bij de gemeente. Het adviesbureau zegt op deze manier al duizenden Nederlanders geholpen te helpen.