“Woensdag overwegend bewolkt met later regen, in het weekend vorstkansen”

Ook de komende dagen verlopen niet geheel droog. Daarnaast blijven we te maken houden met een krachtige wind. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag is het overwegend bewolkt en neemt de kans op wat lichte regen in de loop van de dag toe”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 9 graden bij een matige en eerst soms vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5. Later op de dag neemt de wind af. Op donderdag zijn de veranderingen klein. Vrijdag hebben we te maken met flinke opklaringen, wel staat er eerst veel wind uit het westen tot noordwesten, langs de Wadden mogelijk stormachtig. Het blijft droog en met 6 graden is het minder zacht. In de nacht minima rond of een graad onder het vriespunt.”

“Op zaterdag is het droog en schijnt de zon zo nu en dan. Het wordt 5 of 6 graden. In de nacht minimumtemperaturen dichtbij het vriespunt met kans op lichte vorst. Op zondag toenemende bewolking en later op de dag regen. Het wordt 5 of 6 graden.”

