“Woensdag droog met zonnige perioden, vrijdag winterse buien”

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Vanaf komend weekend lijkt er rustiger weer aan zet te komen waarbij de zon veel ruimte gaat krijgen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdag blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon die afgewisseld worden door een paar wolkenvelden”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5, wordt het 10 graden. Op donderdag begint de dag droog maar rond het middaguur gaat het enige tijd regenen. In de middag gevolg door een enkele bui, mogelijk met hagel. Er waait een forse zuidwesten- tot westenwind, windkracht 5 tot 6. Het wordt 10 graden. In de nacht naar vrijdag neemt de wind af en ligt de minimumtemperatuur dichtbij het vriespunt.”

“Op vrijdag zijn er opklaringen maar vallen er ook een paar winterse buien. Het wordt 7 of 8 graden. In de nacht naar zaterdag opnieuw temperaturen rond het vriespunt. Tijdens het weekend blijft het droog. Zaterdag schijnt de zon af en toe, maar zondag zou het wel eens een stralende dag kunnen worden. Overdag schommelt het kwik rond 7 graden en in de nachten is er kans op een graad vorst. Verder staat er maar weinig wind en dus belooft het een vriendelijk weekend te worden. Een welkome afwisseling van alle regen en wind van de voorbije weken.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.