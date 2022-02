Winterweer in aantocht? “De komende weken zie ik het niet gebeuren”

nieuws

Winterweer waarbij er volop geschaatst en sneeuwplezier kan worden beleefd: volgens OOG-weerman Johan Kamphuis zit het er voorlopig niet in. “De huidige weerkaarten zijn de schrik van iedere winterliefhebber.”

Wie rond de kerstdagen kaartjes heeft ontvangen zal het herkennen. Het toewensen van prettige feestdagen in combinatie met idyllische afbeeldingen en foto’s. Schaatsplezier op een vijver, warme chocolademelk op het dorpsplein en met een slee urenlang spelen in de verse sneeuw. Waar we dit weekend precies een jaar geleden een winterse periode indoken is daar dit jaar niets van te merken. Is er nog kans op mooi winterweer?

Bartlett hoog

“De komende weken zie ik het niet gebeuren”. Dat is de korte samenvatting van OOG-weerman Johan Kamphuis. Kamphuis legt uit: “De aanloop naar de winter was erg interessant en resulteerde tijdens de kerstdagen ook in vorst en kou. Een paar koude dagen waarbij er ook sprake was van ijsvorming op sloten en plassen. Maar na Kerstmis is het omgeslagen. We kregen te maken met een hogedrukgebied boven de Britse eilanden. In vaktermen noemen we dat een Bartlett hoog. Dat hoog bleef maar hangen en resulteerde bij ons in grijs en saai weer en zorgde er voor dat koude lucht ons niet kon bereiken. Afgelopen week is dat Britse hoog losgewrikt. Nu zie je dat er een westelijke stroming op gang is gekomen, en ik verwacht dat die de komende weken in kracht toe zal nemen.”

Westcirculatie

Zo’n westcirculatie is slecht nieuws voor mensen die winterweer ambiëren. “Het is de schrik voor iedere winterliefhebber. De kou komt namelijk niet uit het westen, en je weet ook dat als zo’n westcirculatie eenmaal op gang is gekomen, dat dit weken aan kan houden. Werp je vervolgens een blik op de datum, dan kun je niet anders concluderen dat het winterseizoen al flink gevorderd is.”

Precies een jaar geleden hadden we in Groningen te maken met sneeuwval waarna er een week met matige tot strenge vorst volgde. Op de meren rond Stad werd toen volop geschaatst. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

“Gaat als een motor fungeren”

Maar wat houdt zo’n westcirculatie in? “Eigenlijk kun je zeggen dat we het Bartlett hoog hebben ingeruild voor een Eurohoog. Het is een hogedrukgebied dat ontstaat onder invloed van de straalstroom, even ten westen van de lijn Ierland ligt, en een flinke stempel drukt op het weerbeeld in een groot deel van Europa. Bij ons levert het vaak een wind op die waait uit richtingen tussen noord en west. Het Eurohoog, dat de komende dagen wat richting Spanje trekt, zorgt er de komende week voor dat depressies ten noorden van ons blijven waarbij we qua temperatuur in de dubbele cijfers gaan belanden. Doordat het hogedrukgebied naar het zuiden trekt gaat het als een motor fungeren om de westelijke stroming nog meer op gang te helpen.”

“Het voorjaar moet je verdienen”

Een herhaling van vorig jaar met een week fraai winterweer zit er dus niet in. “Ben ik teleurgesteld? Dat impliceert dat ik een bepaalde verwachting zou hebben, en die heb ik niet. Kijk, er is niets mooier dan om met je kinderen een mooi schaatstochtje te beleven en om één of twee weken echt die kou te voelen. Ik zeg altijd, als je dat gehad hebt, dan heb je het voorjaar ook verdiend.”

“Modellen komen bijna nooit uit”

Waar de winter in West-Europa niet van de grond wil komen is dat op andere plekken in de wereld wel het geval. Oost-Europa heeft bijvoorbeeld wel te maken gehad met winterkou met sneeuw tot in Athene en Istanbul aan toe. En ook in delen van Amerika is het bar en boos. En toch waren de verwachtingen voor de winterliefhebbers in het begin van het seizoen ook hier hoopgevend. Verschillende weerbureaus repten over de koudste jaarwisseling in tijden die er aan zou zitten te komen. “Weet je, het is al moeilijk genoeg om het weer over vijf dagen te voorspellen. Al die uitspraken of een winter koud of warm gaat verlopen is gebaseerd op klimaatmodellen. Voorspellingen van modellen die bijna nooit uit komen. Het voorspellen van het weer is afhankelijk van zoveel factoren en parameters. Langetermijn voorspellingen kun je niet maken.”

“Echte winter komt wel weer eens”

Kamphuis wil het ook verder trekken: “Als je kijkt naar de toekomst van onze planeet dan boezemen de modellen ons veel angst in. Dat we al jaren geen of bijna geen winterweer hebben zou daar een voorbeeld van zijn. Het belangrijkste is denk ik dat we ons niet moeten gaan laten leiden door angst. We moeten zorgvuldig met de aarde om gaan waarbij we vanuit ons verstand en hart reageren. En dan kom een echte winter wel weer eens langs trekken.”