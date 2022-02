nieuws

Foto: Gemeente Groningen. Winkels Kostverloren

De winkelstrip aan de Jacob van Ruysdaelstraat in Kostverloren heeft sinds deze week verlichting.

Uit een onderzoek over het leven in Kostverloren bleek dat de bewoners de winkelstrip in het donker onveilig vinden.

Daarom werd na overleg met de winkeliers, de eigenaarsvereniging en de huurdersvereniging in de wijk de verlichting aangelegd.