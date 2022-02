Willem Lodewijk Gymnasium wint eerste ronde scholenklassement Natuurkunde Olympiade

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het Willem Lodewijk Gymnasium heeft de eerste ronde van het scholenklassement van de Natuurkunde Olympiade van dit jaar gewonnen.

Aan de eerste ronde deden 129 scholen mee. Het klassement wordt opgemaakt door de vijf hoogste scores van deelnemende leerlingen bij elkaar op te tellen. Met het winnen van de eerste ronde plaatsen de leerlingen van het WLG zich automatisch voor de tweede ronde van de olympiade. De Natuurkunde Olympiade wordt jaarlijks gehouden en heeft als doel om leerlingen te enthousiasmeren voor Natuurkunde.

In totaal zijn er drie rondes. Vorig jaar wist Lotte Hof van het Praedinius Gymnasium de derde ronde te behalen. Samen met nog vier andere leerlingen van verschillende scholen waren zij de besten van de Nederlandse scholieren in Natuurkunde. Zij plaatsten zich vervolgens voor de Internationale Olympiade die aanvankelijk in Litouwen gehouden zou worden, maar die vanwege de coronapandemie digitaal moest worden gehouden.