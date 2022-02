Wijkvernieuwing Lewenborg door pandemie vertraagd

De wijkvernieuwing in Lewenborg is door de coronapandemie vertraagd. “Wij hadden met de plannenmakerij al klaar willen zijn”, zegt wethouder Roeland van der Schaaf.

Het stadsbestuur is het afgelopen jaar de wijk in gegaan om te praten met bewoners en instellingen in Lewenborg. De wijk is vernoemd naar de Lewenborg, een borg van de adellijke familie Lewe. De straatnamen zijn scheepstermen, ook de in deze wijk gelegen instellingen en scholen hebben een scheepsterm als naam.

Het wijkvernieuwingsplan, de basis voor de wijkvernieuwing, moet dit jaar klaar zijn.