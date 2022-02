“Wij prijzen de dag dat je weer een ouderwets café kunt zijn”

nieuws

In café Aan de Amstel werden op zaterdag 15 januari demonstratief de deuren geopend. Foto: Kim Boonstra

Blijdschap bij verschillende horecazaken in Stad. Het kabinet maakte dinsdagavond op een coronapersconferentie bekend dat vrijwel alle maatregelen komen te vervallen.

Zo mogen horeca en cultuur vanaf komende vrijdag tot 01.00 uur geopend blijven. Een vaste zitplaats komt te vervallen op locaties tot 500 bezoekers. Daar hoeft ook geen mondkapje meer gedragen te worden en hoeft ook geen anderhalve meter afstand worden gehouden. Vanaf volgende week vrijdag komen alle maatregelen te vervallen.

Bramble: “Afgelopen weekend heb ik 120 mensen moeten weigeren”

“Dit is ontzettend goed nieuws, dit is super”, reageert Kees Douma van café Bramble. “De grootste verrassing is dat de anderhalve meter er vanaf komende vrijdag al af gaat. De meeste nieuwe maatregelen waren de afgelopen dagen al uitgelekt, maar dat deze regel ook vervalt is heel positief. Afgelopen weekend heb ik bijvoorbeeld 120 mensen moeten weigeren omdat het café vol was. Met vaste zitplaatsen kan ik nu eenmaal minder mensen ontvangen. En wij gaan geen oogjes dichtknijpen, regels zijn regels.”

Douma is blij: “We zijn nu ruim vier weken open sinds de laatste harde lockdown. Je merkt heel duidelijk dat mensen weer toe zijn aan een bult gezelligheid. De huidige maatregelen werken voor een horecaonderneming heel beperkend. De 1,5 meter, de reserveringen en het weigeren van mensen zijn gewoon heel ingewikkeld. Wij prijzen de dag dat we weer een ouderwets café kunnen zijn, dat is het moment waar je weer naar toe wilt. En dat gaat zeer binnenkort gebeuren. Heel fijn.”

Café Aan de Amstel: “Inkomsten die we de afgelopen twee jaar hebben misgelopen, die halen we nooit weer in”

Bij Kim Boonstra van café Aan De Amstel is de blijdschap wellicht nog groter. “Ik zou wel heel hard willen juichen, maar dat is denk ik niet goed voor je oor, haha”, vertelt Boonstra. “De nieuwe maatregelen waren inderdaad al uitgelekt. Dat we komende vrijdag tot 01.00 uur open mogen is ook fijn. Op deze manier kan ik er ook weer een beetje inkomen. Twee jaar hebben we het zonder de nacht moeten doen. Dat zal weer even moeten wennen. Maar ik heb er ontzettend veel zin in.”

Toch benadrukt Boonstra dat de storm niet voorbij is. “Het lijkt misschien alsof alles nu klaar is, maar er is de afgelopen twee jaar veel schade aangericht. De inkomsten die ik de afgelopen twee jaar heb misgelopen, die haal ik nooit weer in. Ik heb mij gelukkig staande weten te houden. Maar ik ken collega’s die huis, werk en auto allemaal zijn kwijt geraakt. Ik beschouw dit als een nieuwe start. Een nieuwe start waarbij we voor duizend procent er tegen aan zullen moeten. En ondertussen merk ik dat er nog wel een rem op zit. Voor komend najaar wilde ik livemuziek boeken, maar toen dacht ik, is dat wel verstandig? Het heeft tijd nodig om de wonden te helen die ontstaan zijn en om alles weer op te bouwen. Maar samen, als samenleving, kunnen we dat.”