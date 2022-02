Wethouder wil raad beter op de hoogte houden van natuurcompensatie De Oude Held

nieuws

Foto: Berend Jan Stijf. - Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2163689

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen wil de gemeenteraad beter op de hoogte houden rond de planontwikkeling van natuurcompensatie in polder De Oude Held. Dit liet Van der Schaaf op de Politieke Woensdag weten.

De wethouder reageerde daarmee op vragen van de Partij voor de Dieren: “De gemeenteraad heeft medio juni 2021 het bestemmingsplan voor de Suikerzijde vastgesteld en daarbij zijn zorgen geuit over de voorgenomen natuurcompensatie”, vertelt fractievoorzitter Kirsten de Wrede. “Het kwetsbare en belangrijke weidevogelgebied De Oude Held is in beeld als plek om natuurwaarden te compenseren, echter dit zou ten koste gaan van succesvol weidevogelgebied waar bijvoorbeeld de grutto huist en zich succesvol voortplant. Niet iedereen weet hoe bijzonder dit is. Een locatie waar kruiden en bloemetjes bloeien en waar grutto’s en kieviten over elkaar heen buitelen. Natuur met natuur compenseren is een slecht idee, of helemaal geen goed idee.” De vragen werden mede ingediend door GroenLinks, D66, PvdA, Student & Stad, SP, en Stadspartij 100% Groningen.

Wethouder Van der Schaaf: “Impact op De Oude Held moet zo klein mogelijk zijn”

Wethouder Van der Schaaf: “Allereerst wil ik zeggen dat we bij dit onderwerp met het hele College optrekken. De inzet is altijd heel helder geweest. Er is een toezegging gedaan bij de vaststelling van het bestemmingsplan om samen met provincie en natuurorganisaties de compensatieplannen, zoals ze er lagen, zodanig te kunnen verbeteren dat de impact op de Oude Held zo klein mogelijk is. Wij hechten aan de waarde van het gebied zoals die wordt genoemd. Maar het is een complexe opgave. Sinds juni zijn we permanent in gesprek met natuurorganisaties. Alle voorstellen die gedaan worden, worden serieus bekeken. En tijdens deze overleggen gaat het er soms pittig aan toe, en zijn we het niet altijd eens. Maar de gesprekken zijn wel constructief en inhoudelijk.”

“Ontwikkeling Suikerzijde gefaseerd”

De natuurcompensatie is nodig vanwege de woningbouw die gerealiseerd gaat worden op de voormalige vloeivelden van het Suikerunieterrein. Dit gebied is door de jaren heen uitgegroeid tot een paradijs voor verschillende vogels. Als hier woningbouw gerealiseerd moet worden, moeten compensatiegebieden aangewezen worden. Van der Schaaf begrijpt de angst hiervoor: “De ontwikkeling van het gebied van de Suikerzijde waar we het over hebben gaat gefaseerd plaatsvinden. De fasering en natuurcompensatie zijn in de ontheffingsaanvraag meegenomen. Mochten we voor de Oude Held gaan, dan beginnen de eerste werkzaamheden op deze locatie niet eerder dan aan het einde van het jaar. Zoals u weet liggen de werkzaamheden in de Suikerzijde op dit moment stil vanwege een uitspraak van de voorzieningenrechter. Na de zomer kunnen we hier hopelijk verder mee gaan, waarbij we verwachten dat de realisatie en het opleveren van woningen niet vertraagd wordt, hoewel dit ook nog afhankelijk is van andere factoren.”

“Compensatie op Suikerzijde”

Van der Schaaf over alternatieve voorstellen voor natuurcompensatie: “Het lijkt me goed om hier uitgebreider bij stil te gaan staan via een dagmail die ik ga sturen. Het lijkt me goed om u hier goed over te informeren. Zo kijken we ook of we in het huidige plan van de Suikerzijde natuurcompensatie kunnen realiseren. Hier is wellicht wat ruimte voor beschikbaar, waarbij dit dan wel aan de eisen moet voldoen, maar dit zou een optie kunnen zijn. Wel is de compensatie op deze plek te weinig om het volledige gebied te kunnen compenseren. Voor nu is het belangrijk om aan te geven dat we met alle partners in gesprek blijven, dat we serieus kijken naar alternatieven, dat we meedenken en dat ik u een uitgebreide toelichting ga sturen omdat we zien dat de zorgen die u heeft breed gedragen worden.”