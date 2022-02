Wethouder onthult bouwbord aanpak Linnaeusplein

nieuws

Foto: gemeente Groningen

Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) heeft dinsdagmiddag een bouwbord onthuld bij het Linnaeusplein. Het bord kondigt grootschalige werkzaamheden aan waarbij het plein flink wordt opgeknapt.

De werkzaamheden beginnen in mei waarbij het in eerste instantie gaat om groot onderhoud. Het doel is om de verblijfskwaliteit te verbeteren. De afgelopen periode is samen met omwonenden gekeken hoe er meer sfeer op het plein kan worden gemaakt. “Voor een deel van het gebied is nu een plan uitgewerkt”, laat de gemeente Groningen weten. “We hebben gekeken naar verbeteringen in de openbare ruimte, en naar het verbeteren van de wandelroutes. Later in het voorjaar 2022 gaan we met de buurt in gesprek over een vervolgfase die in 2023 in uitvoering kan komen.”

Tijdens de eerste stap wordt bijvoorbeeld de omgeving van de fietsdoorgang weer netjes aangelegd. Ook zullen de wandelpaden aangepakt worden zodat deze er weer goed bij komen te liggen. Ook worden er plekken gecreëerd waar mensen even lekker kunnen zitten en worden er plantvakken aangelegd. De tweede stap volgt op een later moment. Daarbij gaat het om aanvullende mogelijkheden die het Linnaeusplein nog aantrekkelijker kunnen maken. “Denk daarbij bijvoorbeeld aan een vlonder, wellicht een extra bomenrij en anders parkeren aan de noordzijde. Extra aandacht gaat ook uit naar de kademuur en het nutshuisje. Wie weet kunnen we ze extra kwaliteit geven, zodat ze meer uitstraling geven aan de plek. Daarnaast is dit de tweede plek waar een Michi Noeki kan komen. Dit is een kleine kiosk, een plek waar je even uit kan rusten en informatie over de wijk kan vinden.”

De ideeën staan op dit moment nog niet vast. Komend voorjaar wordt hierover met omwonenden over gesproken.

In 2022 gaan we het Linnaeusplein in de Oosterparkwijk aanpakken. Samen met omwonenden is er gekeken hoe er meer sfeer op het plein kan worden gemaakt. Wijkwethouder @CarineBloemhoff onthulde vandaag het bouwbord 'groot onderhoud vanaf mei'. Meer weten? https://t.co/p7sZU7I88Z. pic.twitter.com/AjKvx9Xsu5 — Gemeente Groningen (@gem_groningen) February 15, 2022