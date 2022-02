Werkzaamheden Wunderline starten in herfst volgend jaar

nieuws

Foto Andor Heij. Bremen, station

De werkzaamheden aan de Wunderline, de spoorweg tussen Groningen en Bremen, starten in het najaar van 2023. Dat meldt de Duitse omroep NDR.

Als eerste wordt de spoorlijn tussen de grens met Nederland en Ihrhove bij Leer verbeterd. In Ihrhove sluit deze lijn aan op de rest van het Duitse spoorwegnet.

Het werk moet klaar zijn als in Duitsland de nieuwe dienstregeling 2024-2025 in gaat. Dan moet ook de Friesenbrucke klaar zijn, die in december 2015 werd kapot gevaren. De brug is onderdeel van het traject van de Wunderline.

De reistijd tussen Groningen en Bremen moet dan teruggebracht zijn van twee uur en 43 minuten naar twee uur en 28 minuten. In 2030 is het gehele traject tussen Groningen en Bremen aangepakt en dan gaat de reistijd terug naar twee uur en 13 minuten.