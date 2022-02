Werkzaamheden Julianaplein zorgen voor ‘materieeldans’ bij brandweer

nieuws

foto: Martin Nuver & Sander Smit / 112groningen.nl

De werkzaamheden aan het Julianaplein hebben er voor gezorgd dat voertuigen van brandweer Groningen op andere plekken staan. Ook zijn er afspraken gemaakt met de veiligheidsregio’s Drenthe en Fryslân.

In een filmpje op sociale media vertelt Max Jorritsma van de Groninger brandweer dat men al tijden bezig is met het project rond de zuidelijke ringweg. “Als brandweer anticiperen we daarop”, vertelt Jorritsma. “We zitten vroegtijdig aan tafel met andere partijen en we maken afspraken met alle hulpdiensten hoe we de stad bereikbaar houden tijdens de stremming.”

Hoogwerker en duikwagen in Vinkhuizen

Door de werkzaamheden is het moeilijker om van oost naar west te komen. “Normaal staan in onze kazerne aan de Sontweg een tankautospuit, een hoogwerker, de duikwagen en andere materialen”, vertelt Chris Reitsema. “Vanwege de werkzaamheden hebben we nu ook extra materialen op de kazerne in Vinkhuizen geplaatst.” In deze kazerne staat normaal alleen een tankautospuit. “Hier staat nu een tweede duikwagen en ook een tweede hoogwerker. Op deze manier is de zorg voor duiken en het kunnen werken op hoogte geborgd. Doordat we nu een hoogwerker op post Vinkhuizen hebben, kunnen we bijvoorbeeld sneller in het Westerkwartier zijn.”

Afspraken

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met Drenthe en Fryslân. “Met hen zijn er afspraken gemaakt hoe we bepaalde zaken kunnen borgen. We hebben afspraken gemaakt, we hebben elkaar op de hoogte gebracht van de werkzaamheden, zodat iedereen scherp is. Iedereen weet hoe er binnen de brandweer geacteerd wordt.”