Werkzaamheden Julianaplein via webcam te volgen, laatste luchtfoto van oude situatie

Foto: Joris van Tweel

Operatie Julianaplein is van start gegaan. Tot en met mei wordt er gewerkt aan de ombouw van het verkeersknooppunt. De werkzaamheden zijn live via een webcam te volgen.

De webcam die nu bij het Julianaplein staat, stond de afgelopen periode bij de Brailleweg. De afgelopen weken was via de camera al de plaatsing van de tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal te zien. Sinds vrijdag toont de webcam het Julianaplein en de plek waar het tijdelijke Julianaplein komt te liggen. Aanpak Ring Zuid laat weten dat de webcams, die op verschillende plekken staan opgesteld, sinds het begin van het project zeer goed bekeken worden.

Zes fases

Vrijdagavond begon Operatie Julianaplein. Het gaat om de eerste fase waarbij er gewerkt wordt aan de rijbaan voor verkeer dat van Assen richting Hoogezand rijdt. Het werk moet maandag afgerond zijn waarna fase twee begint. Tot en met mei vinden er in totaal zes fases plaats. Elke periode brengt verschillende afsluitingen met zich mee. Een volledig overzicht vind je op deze pagina.

Luchtfoto

Tijdens de werkzaamheden wordt het huidige Julianaplein verplaatst naar een tijdelijk plein. In de toekomst komt er een ongelijkvloerse kruising zonder verkeerslichten. Het huidige Julianaplein werd aangelegd in 1968 als onderdeel van het rijkswegenplan en de Ring Groningen. Dat er afscheid wordt genomen van de kruising was voor Rijkswaterstaat aanleiding om vrijdag een helikopter de lucht in de sturen om de markante kruising voor een laatste keer op de foto te zetten.

Onze helikopter 🚁 was vandaag niet alleen actief in het #Waddengebied. Zo werd onder andere @aanpakringzuid in #Groningen bezocht. Nog één keer het huidige #Julianaplein op de foto. pic.twitter.com/ldRSqqo03r — Rijkswaterstaat Noord NL (@RWS_NN) February 11, 2022