Werkzaamheden Julianaplein gaan maandag tweede fase in

nieuws

Foto: Joris van Tweel

De werkzaamheden op en rond het Julianaplein gaan maandag de tweede fase in. Aanpak Ring Zuid adviseert mensen om thuis te werken of om met het ov of op de fiets naar Stad te komen.

De tweede fase duurt tot en met 25 februari. Wegverkeer vanuit de richting Assen kan via het Julianaplein niet richting Drachten. Ook kan er niet vanuit Drachten naar Hoogezand worden gereden. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de noordelijke ringweg. Er kan ook voor gekozen worden om via de N372 en de N386 te rijden. Omrijden via de zuidelijke wijken in Stad wordt afgeraden.

De grootschalige werkzaamheden aan het Julianaplein, die in totaal 13 weken gaan duren, begonnen afgelopen vrijdagavond. De eerste fase bestond uit het aansluiten van een nieuwe weg op de A28 en de N7. Vanwege deze werkzaamheden kon verkeer uit de richting Assen niet richting Hoogezand rijden. Vanaf maandag is dit wel weer mogelijk. Een overzicht van alle werkzaamheden en alle fases vind je op deze pagina.

De werkzaamheden op het Julianaplein zijn te bekijken via een webcam: