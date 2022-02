Werkstraf voor Tynaarloër die benzine stal, onder meer uit auto’s in Haren

nieuws

Foto: Skitterphoto via Pixabay

Een 51-jarige man uit de gemeente Tynaarlo moet een werkstraf van 120 uur uitvoeren, omdat de man benzine heeft gestolen uit twee auto’s. Bij een auto in Haren liep de dief tegen de lamp.

Naast de taakstraf legde de rechter ook vier dagen gevangenisstraf op, wat gelijk is aan het voorarrest van de man. Het OM eiste twee weken geleden nog een taakstraf van 240 uur tegen de benzinedief.

De man werd ook veroordeeld voor benzinediefstal in Tynaarlo en voor een diefstal uit een bouwmarkt in Groningen. Voor drie andere benzinediefstallen in Haren, Annen en Paterswolde was volgens de rechter onvoldoende bewijs.