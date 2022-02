Werkstraf voor man met huis vol drugs en die xtc-pillen per post verstuurde

nieuws

Foto: Rechtspraak.nl

Een 48-jarige man uit Stad heeft dinsdag 180 uur werkstraf en een voorwaarde celstraf van een jaar tegen zich horen eisen vanwege drugs- en wapenbezit. Dat meldt RTV Noord.

De zaak kwam vorig jaar maart aan het licht. De man had via de post een pakket verstuurd met 114 xtc-pillen. Tijdens de verwerking van de post kwamen de pillen in beeld. Omdat de man bij het versturen van de post zijn identiteitsgegevens had gebruikt, brachten agenten daarop een bezoek aan de man. In de woning werd vervolgens een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. Het ging om ruim 4,5 kilo MDMA dat open en bloot in het pand lag. Op de bovenverdieping lagen postpakketten. Ook werden twee gaspistolen aangetroffen. De man liet dinsdag aan de rechter weten dat hij niet wist dat hij die wapens nog had. De drugs bewaarde hij voor anderen, waarmee er per maand een paar honderd euro werd verdiend.

De toenmalig huisgenote van de man, een 43-jarige vrouw, kreeg een werkstraf van tweehonderd uur en een voorwaardelijke celstraf van vier maanden. Bij het onderzoek werd er een busje pepperspray aangetroffen in de handtas van de vrouw. Dit is een verboden wapen. De man wilde niet aan de rechter vertellen voor wie de drugs werden opgeslagen. Dit omdat de man bang is voor wraakacties. De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.